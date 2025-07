Lula terá ao fim do mandato realizado maior reforma tributária do Brasil, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu em cerimônia no Palácio do Planalto, a reforma tributária aprovada no atual governo Lula. "Presidente, o senhor terá, ao final do seu mandato, realizado a maior reforma tributária da história do Brasil, independentemente de regime democrático ou não", afirmou Haddad.

Ele fez menção não só à reforma sobre o consumo, mas também à reforma da renda, citando a aprovação, por Comissão Especial da Câmara, do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês.