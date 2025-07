Julho veio trazer percepção de que pode haver redução do ritmo de emissão

O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Helano Borges Dias, disse que o mês de julho veio "para trazer justamente a percepção de que pode haver uma redução do ritmo de emissão". Ao tratar da conjuntura do mês corrente, o Relatório Mensal da Dívida Pública do Tesouro Nacional argumenta que a resiliência econômica dos Estados Unidos "impulsionou o apetite por risco, mesmo com a nova rodada de tarifas e negociações adicionando uma camada de incerteza".

"Existe uma probabilidade de a gente continuar emitindo fortemente, mas a gente precisa que haja um ambiente favorável para isso, um apetite dos investidores também nessa linha", argumentou o técnico do Tesouro, em coletiva para comentar o Relatório, referente a junho.