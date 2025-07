Grupo consultivo da Anbima passa a ver Selic em 15% no fim 2025

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As projeções de desaceleração da economia brasileira no segundo semestre, de queda na inflação e de desvalorização do dólar, além do cenário atual de incertezas, abrem espaço para o Banco Central reduzir a Selic no início do ano que vem", diz Fernando Honorato, coordenador do Grupo Consultivo Macroeconômico da Anbima.

A estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi revisada de 5,3% para 5%. O dólar deve fechar o ano a R$ 5,60 ante R$ 5,75 previsto anteriormente.

A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 2,2% para 2,3%, apoiada pelos bons resultados do primeiro semestre. O avanço da economia, segundo o grupo, deve cair na segunda metade do ano.

Na análise da política fiscal, os economistas avaliam que a dívida bruta do setor público terá um leve recuo, de 80% para 79,8% do PIB. A estimativa para o déficit primário neste ano foi mantida em 0,6% do PIB.