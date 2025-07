Fernando Rocha: BC vê desaceleração nas taxas de crescimento dos saldos de crédito em 12 meses

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, constatou nesta segunda-feira (28) que há uma desaceleração no crescimento dos saldos de crédito e de forma disseminada nos dados do acumulado em 12 meses divulgados pela instituição pela manhã. "Uma coisa explica bastante bem a outra", disse, em entrevista coletiva para comentar as estatísticas.

Além disso, segundo o técnico, o desconto de duplicatas ajudou a explicar a queda nos saldos no mês de junho. Ele salientou que o movimento se deu depois que, em maio, houve uma expansão acima do esperado dessa modalidade por causa das contratações possivelmente como uma forma de antecipação ao aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), anunciado pelo Ministério da Fazenda. "E agora, em junho, esse movimento já tinha antecipado, então as contratações foram menores e o saldo diminuiu", verificou.