EUA: Tesouro eleva estimativa de captação líquida em US$ 453 bi no 3º trimestre

Durante o trimestre de julho a setembro, o Tesouro americano espera tomar emprestado US$ 1,007 trilhão em dívidas, assumindo um saldo de caixa no final de US$ 850 bilhões em setembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A estimativa de empréstimos é US$ 453 bilhões maior do que a anunciada em abril, principalmente devido ao "saldo de caixa mais baixo no início do trimestre e aos fluxos de caixa líquidos projetados mais baixos", afirma o comunicado. A estimativa de empréstimos do trimestre atual é US$ 60 bilhões maior do que a anunciada nos três meses anteriores.

Já para o quarto trimestre, o departamento prevê que tomará emprestado US$ 590 bilhões em dívida líquida negociável privada, supondo um saldo de caixa no final de dezembro de US$ 850 bilhões.

Durante o segundo trimestre - de abril a junho - o empréstimo foi de US$ 65 bilhões em dívida líquida negociável privada, com um saldo de caixa de US$ 457 bilhões.

O valor foi menor do que o estimado, de US$ 514 bilhões, e o saldo de caixa no final de junho foi de US$ 850 bilhões.