Dólar sobe com acordo EUA-UE e isolamento do Brasil em semana de Fed, Copom e Ptax

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 28, sem sinais de pacto tarifário dos EUA com o Brasil e acompanhando a valorização da divisa americana no exterior após acordo comercial entre EUA e União Europeia, com tarifa de 15%, metade da sobretaxa de 30% anunciada anteriormente.

O movimento fortalece o dólar globalmente e isola o Brasil, que enfrenta a possibilidade de um tarifaço de 50% a partir de sexta-feira, 1º de agosto, sem sinal ainda de acordo com Washington.