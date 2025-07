Continuam as negociações sobre aço com a UE, diz representante comercial dos EUA

O Representante Comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, disse que as negociações com a União Europeia (UE) sobre tarifas relativas ao aço e outros setores continuarão mesmo após o acordo firmado neste fim de semana. Em entrevista à CNBC na manhã desta segunda-feira, 28, Greer também comentou as negociações com a China e disse não esperar um "avanço enorme" em Estocolmo, mas continuidade nas ações para reequilibrar o comércio bilateral.

Greer destacou como positiva a redução de barreiras tarifárias e outras restrições comerciais da UE sobre produtos americanos industriais e agro. No entanto, o representante afirmou que continua a trabalhar para garantir a redução de impostos sobre produtos de serviços digitais no bloco. Em relação a metais, o foco é garantir que a Europa proteja suas cadeias de oferta da "capacidade excessiva de produção de terceiros".