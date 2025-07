Comitê da Opep+ cobra cumprimento total de cortes de produção e pede planos de compensação

Um painel da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) reforçou nesta segunda-feira, 28 a necessidade de que todos os países participantes do acordo de cooperação comecem a cumprir integralmente os cortes de produção de petróleo combinados. Em comunicado divulgado após a 61ª reunião do Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento (JMMC, na sigla em inglês), o grupo afirmou ter analisado os dados de produção de maio e junho e "observado a conformidade geral" entre os países membros do cartel.

O comitê, no entanto, "reiterou a importância crítica de alcançar a conformidade total e a compensação" por desvios anteriores. Por isso, pediu que os países que não atingiram o nível exigido "apresentem planos de compensação atualizados ao Secretariado da Opep até 18 de agosto de 2025".