Com foco ainda no tarifaço, Ibovespa cai 1,04% ao menor nível desde 22/4

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No fechamento, as ações de grandes bancos mostraram perdas de até 2,10% em Itaú PN, a principal do segmento. Entre os setores mais pesados do índice, o bancário liderou as perdas nesta segunda-feira, pressionado por dados fracos de concessão de crédito e pelo temor dos impactos das tarifas dos EUA sobre a economia brasileira, observa Luise Coutinho, head de produtos e alocação da HCI Advisors. "As ações do setor metálico também recuaram, acompanhando a queda de preço do minério de ferro." Ela acrescenta que o mercado aguarda com expectativa a próxima reunião do comitê executivo do Partido Comunista Chinês, que pode anunciar novas medidas de estímulo à economia, com efeitos para o setor.

Vale ON encerrou em baixa de 0,97%, enquanto Petrobras teve desempenho misto no fechamento, em baixa de 0,06% na ON e alta de 0,13% na PN, com avanço de mais de 2% para o petróleo em Londres e Nova York nesta segunda-feira. Os contratos futuros da commodity foram impulsionados por declarações do presidente americano, Donald Trump, ao indicar que encurtará para 12 dias o prazo máximo para que o presidente russo, Vladimir Putin, chegue a uma trégua com a Ucrânia.

Por outro lado, a Petrobras informou hoje que reduzirá em 14%, em média, os preços do gás natural para as distribuidoras a partir de 1º de agosto. Segundo a estatal, os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio do real em relação ao dólar, reporta a jornalista Beth Moreira, da Broadcast.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, São Martinho (+3,56%), YDUQS (+2,26%) e Ultrapar (+2,18%). No lado oposto, Vivara (-5,23%), CSN (-4,42%) e Magazine Luiza (-4,27%).