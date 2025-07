Carlos Viana: pedimos que a Câmara de Comércio dos EUA intermedie conversa entre Lula e Trump

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com ele, não importa o formato da conversa, mas que essa comunicação ocorra de forma rápida. Quanto à disposição de Lula em falar com Trump, Viana disse que o líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA), sinalizou que o Brasil está disposto a conversar.

"O presidente por meio do líder (do governo no Senado) já deixou claro que nós estamos dispostos a conversar sobre todas as áreas", afirmou.

O senador defendeu que o Brasil precisa trazer à mesa assuntos que são dos interesses soberanos, mas que envolvem outras nações. Conforme Viana, o que incomodou os americanos foi a intenção dos Brics, grupo do qual o Brasil faz parte, querer criar uma nova geopolítica na área militar. "Esse é o principal problema hoje que nós temos dessa ameaça com relação às tarifas", disse.

"O principal problema não está sendo a questão política de anistia. A anistia é um dos pontos que está sendo colocado pelo governo americano", acrescentou.