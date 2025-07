BC: crédito para agro cai 1,3% em junho; para indústria, sobe 0,1%; para serviços, avança 0,6%

O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário caiu 1,3% em junho, na comparação com maio, para R$ 53,712 bilhões, informou o Banco Central (BC) na manhã desta segunda-feira, 28. Em 12 meses, teve alta de 0,8%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O montante destinado ao setor de serviços avançou 0,6%, para R$ 1,552 trilhão. No acumulado de 12 meses, sobe 11,0%.

O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados ("outros") aumentou 13,5%, para R$ 5,638 bilhões. Em 12 meses, avançou 25,7%, de acordo com o BC.