Reunião EUA entre China em Estocolmo pode abrir caminho para cúpula Trump-Xi ainda este ano

Quando altos funcionários dos EUA e da China se reunirem em Estocolmo nesta segunda-feira, 28, é quase certo que concordarão em pelo menos manter as tarifas nos níveis atuais enquanto trabalham para uma reunião entre seus presidentes ainda este ano para um acordo comercial mais duradouro entre as duas maiores economias do mundo, dizem analistas.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o vice-premiê chinês, He Lifeng, devem realizar conversas pela terceira vez este ano.