Trump confirma encontro com UE no domingo e fala em 'uns 20' pontos de impasse nas negociações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 25, que terá uma reunião com representantes da União Europeia no domingo para tentar finalizar um acordo comercial com o bloco. "Vou me reunir com membros da UE no domingo para ver se fechamos um acordo", disse, ao sair do avião presidencial logo após chegar em Glasgow, Escócia. "Se conseguirmos fechar acordo com a UE, ele será o maior de todos", completou.

Em falas à repórteres, Trump afirmou que os pontos de impasse no acordo com a UE "são talvez uns 20" e confirmou que deve se encontrar com a presidente da Comissão Europeia - braço executivo da UE -, Ursula von der Leyen, em território escocês. No país, o americano também confirmou que terá "muitas reuniões" com líderes de nações.