Qualitativo do IPCA-15 vem como previsto, mas com composição um pouco diferente, avalia Itaú

O resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de julho veio em linha com o esperado pelo Itaú Unibanco, mas a instituição ressalta que houve surpresa de baixa nas taxas de Alimentação no Domicílio e na de Administrados. Dessa forma, esse alívio foi contraposto pela alta inesperada em passagens aéreas e transporte por aplicativo.

Os dados do IPCA-15 foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 25, pelo IBGE. O Itaú esperava 0,32% para o IPCA-15 deste mês, contra taxa efetiva de 0,33%, após 0,26% em junho.