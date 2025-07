Previsão de profissionais para inflação da zona do euro cai para 2% em 2025, afirma BCE

A taxa de inflação ao consumidor da zona do euro deverá desacelerar para 2% em 2025, segundo pesquisa trimestral de projeções profissionais divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira, 25. A estimativa ficou abaixo dos 2,2% previstos no levantamento anterior, publicado em abril.

Já a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) subiu de 0,9% a 1,1% em 2025. Em 2026, os profissionais também projetam crescimento de 1,1%, mas o número representa uma queda em relação a estimativa de 1,2% em abril. Para 2027, a previsão é de aceleração a 1,4%.

No levantamento de julho, os profissionais tiveram que responder a perguntas especiais sobre tarifas e protecionismo, em que deveriam estipular os impactos. Em relação a inflação, eles projetaram queda de 0,06 pontos porcentuais no curto prazo (2025 a 2026), mas efeito praticamente neutro a partir de 2027. No PIB, a combinação dos efeitos das tarifas sobre demanda e oferta devem reduzir o crescimento em 0,2 pontos porcentuais no curto prazo, com impactos mais limitados a partir de 2027.