Moedas Globais: dólar sobe com sinais de avanço na negociação EUA-UE

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,28%, a 97,645 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o euro se depreciava a US$ 1,1747 e a libra tinha queda, cotada a US$ 1,3438. A moeda americana subia a 147,59 ienes.

Na América do Sul, o dólar operava em alta frente ao peso argentino, mesmo após a Argentina conquistar o direito de acessar mais US$ 2 bilhões do programa de socorro com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Às 16h50 (horário de Brasília), o dólar se valorizava a 1.281,0823 pesos no mercado oficial, e, de acordo com o Âmbito Financiero, estava estável a 1.320 pesos no paralelo, conhecido como blue.

*Com informações da Dow Jones Newswires