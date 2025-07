Ministério do Planejamento ajusta parâmetros do PPA para 'garantir o realismo fiscal'

O Ministério do Planejamento e Orçamento finalizou o primeiro ciclo de gestão do Plano Plurianual (PPA) Participativo 2024-2027, que inclui o monitoramento, a avaliação e a revisão do plano.

As informações macroeconômicas e fiscais foram atualizadas a partir das informações do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 (LDO 2026) e em previsões macroeconômicas da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Segundo o Planejamento, essa atualização foi feita para "garantir o realismo fiscal do PPA".