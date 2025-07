Em possível acordo, UE poderá ter de reduzir suas tarifas, diz Trump

"Existe uma chance de 50% de fechar um acordo com a UE. Eles europeus têm uma boa chance de fechar um acordo", ponderou.

O presidente americano, Donald Trump, disse que em um possível acordo com a União Europeia (UE), o bloco poderá ter de reduzir suas tarifas. Em comentários para repórteres antes de embarcar para viagem ao Reino Unido, nesta sexta-feira, 25, ele afirmou que os europeus "querem muito" fechar um acordo com os Estados Unidos.

Sobre a viagem ao Reino Unido, Trump mencionou que irá se encontrar com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na noite desta sexta e, na reunião, irão conversar sobre o acordo comercial e "possivelmente aprová-lo".

"Eu e o primeiro-ministro Starmer nos damos muito bem, vamos celebrar possível acordo. Não há muita margem de manobra sobre o aço e alumínio no acordo com Reino Unido. Se eu cortar as tarifas dos metais em um, terei que cortar em todos", defendeu.