Coreia do Sul pretende fechar acordo comercial com os EUA antes do dia 1º

O ministro da Indústria da Coreia do Sul, Kim Jung-kwan, se encontrou na quinta-feira, 24, com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, em Washington, para discutir os termos de um acordo comercial e a cooperação bilateral no setor industrial.

O governo sul-coreano pretende chegar a um acerto com os americanos antes do dia 1º, quando deverá entrar em vigor a tarifa de importação de 25% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 7.