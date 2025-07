Quanto antes a tensão comercial for resolvida, menos impactos teremos que lidar, diz Lagarde

Lagarde ressaltou que, embora o BCE não participe diretamente das tratativas, "monitoramos as notícias e como elas afetam nossas projeções". A dirigente também indicou que o euro forte é um fator relevante nesse contexto, já que pode "reduzir a inflação mais do que o esperado", além de dificultar os investimentos. "Não temos uma meta para a taxa de câmbio, mas monitoramos, porque taxas de câmbio importam para nossas projeções econômicas."

O Banco Central Europeu (BCE) está acompanhando de perto os desdobramentos das negociações comerciais entre Estados Unidos e UE, afirmou a presidente da instituição, Christine Lagarde, nesta quinta-feira, 24, em coletiva de imprensa. "Estamos atentos para onde as negociações com os EUA estão indo", disse. Segundo ela, "quanto antes a tensão comercial for resolvida, menos impactos teremos que lidar".

A presidente do BCE reforçou que a autoridade monetária está pronta para reagir se necessário. "Estamos prontos para ajustar todos os instrumentos para garantir uma transmissão suave da política monetária", afirmou, acrescentando que "não estamos nos comprometendo com uma trajetória específica para os juros".

Lagarde reconheceu que as taxas de mercado subiram desde a última reunião e que "a perspectiva para a inflação na zona do euro está mais incerta do que o habitual". Ainda assim, reiterou que as expectativas de longo prazo seguem ancoradas e que o BCE continua comprometido com a meta de inflação.

Ela também voltou a defender o aprofundamento da integração financeira da União Europeia. "Temos que completar a união de poupanças e investimentos da UE", disse, além de destacar a importância de finalizar "a estrutura legal para implementar o euro digital". Lagarde também afirmou que "devemos urgentemente fortalecer a área do euro e sua economia".