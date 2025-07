Pix: BC e CNJ comunicam acesso indevido de dados cadastrais de mais de 11 milhões de pessoas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O BC informou que não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. As informações obtidas indevidamente são de natureza cadastral (nome da pessoa, chave Pix, nome do banco, número da agência e número da conta), que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras.

O Banco Central ainda disse ter adotado "as ações necessárias" para a apuração detalhada do caso. Além disso, a Polícia Federal (PF) e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foram oficialmente comunicadas.

A autoridade monetária destacou que a comunicação do evento não é exigida pela legislação, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, mas decidiu comunicar "à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação".

CNJ: Problema foi imediatamente identificado e corrigido