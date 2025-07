Multiplan tem lucro líquido de R$ 264,3 milhões no 2º trimestre

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 264,3 milhões no segundo trimestre de 2025, queda de 6,2% ante o mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado há pouco.

Embora a Multiplan tenha ampliado fortemente o faturamento com as operações dos seus shoppings e com as vendas de imóveis, a empresa sentiu o peso do crescimento das despesas financeiras em razão do endividamento e dos juros maiores.