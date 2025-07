Líderes europeus pressionam por equilíbrio na relação comercial com a China

Líderes europeus exigiram um relacionamento mais equilibrado com a China em uma cúpula com o presidente Xi Jinping em Pequim nesta quinta-feira, 24. Com as declarações iniciais focadas no comércio, eles pediram por progressos concretos para abordar o crescente déficit comercial da Europa com a China.

"À medida que nossa cooperação se aprofundou, também se aprofundaram os desequilíbrios", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Chegamos a um ponto de inflexão. Reequilibrar nossa relação bilateral é essencial. Porque, para ser sustentável, as relações precisam ser mutuamente benéficas."