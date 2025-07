Lagarde: decisão de manter juros foi unânime e avaliação de riscos é compartilhada por todos

Segundo Lagarde, o BCE não pode se comprometer com antecipações sobre a trajetória futura da política monetária. "Os mercados gostariam de antecipação dos próximos passos, mas isso não é possível", afirmou. "Não vou excluir nenhuma opção. O futuro ditará a necessidade de medidas diferentes." Ela destacou que "devemos trabalhar com os dados conforme eles forem chegando".

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 24, que a decisão de manter os juros foi "unânime" e que a avaliação de riscos é "compartilhada por todos" no Conselho. Em coletiva de imprensa, ela descreveu o momento como de cautela: "Estamos em uma situação de esperar e ver", disse. "Podemos dizer que estamos em pausa."

Apesar do aperto já implementado, a presidente do BCE lembrou que "ainda há muita liquidez na zona do euro, apesar da redução gradual do nosso balanço", e reforçou que a política monetária está em boa posição para manter os juros e avaliar riscos.

Lagarde também voltou a defender o projeto do euro digital. "Devemos garantir a proteção do euro e disponibilizar a moeda digital o mais rápido possível", disse, rebatendo críticas ao afirmar que "é exagero chamar o euro digital de 'bomba nuclear'. É apenas uma nova forma de dinheiro".

Sobre o ambiente externo, Lagarde indicou que a resolução rápida das tensões comerciais poderia ajudar a dissipar parte das incertezas. "Se as tensões comerciais forem resolvidas em curto prazo, isso eliminaria algumas incertezas", afirmou.