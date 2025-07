Dow sofre prejuízo no 2º trimestre e reduz dividendos com incertezas tarifárias

A Dow registrou prejuízo no segundo trimestre à medida que suas vendas caíram em todos os segmentos operacionais, refletindo em parte as incertezas da política tarifária do governo Trump. A fabricante americana de produtos químicos sofreu prejuízo líquido de US$ 835 milhões, ou US$ 1,18 por ação, no trimestre, revertendo lucro de US$ 439 milhões (US$ 0,62 por ação) de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 24.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No resultado com ajustes, a Dow teve prejuízo por ação de US$ 0,42. Analistas consultados pela FactSet previam perda menor, de US$ 0,14 por ação. As vendas trimestrais apresentaram queda anual de 7,5%, para US$ 10,1 bilhões. O resultado também ficou abaixo do consenso da FactSet, de US$ 10,24 bilhões. Diante do fraco desempenho, a Dow cortou seus dividendos pela metade, de US$ 0,70 para US$ 0,35 por ação. *Com informações da Dow Jones Newswires