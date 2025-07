Dólar segue em R$ 5,51, nível de ontem, à espera de desenrolar sobre tarifaço

O dólar fechou em leve queda ante o real, bem próximo da estabilidade. A divisa brasileira conseguiu se descolar da valorização global do dólar, mas o pregão desta quinta, 24, foi marcado por volatilidade e, novamente, liquidez reduzida.

Por mais que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha sinalizado nesta quarta, 23, que "alguns países" ficarão sem acordo e pagarão a tarifa de 50%, em referência ao Brasil, operadores do mercado financeiro destacam a possibilidade de ainda haver negociação ou, no pior dos casos, que a taxação não dure por tanto tempo. Também há expectativa de novo alívio inflacionário no IPCA-15 que será divulgado nesta sexta, 25, o que contribui junto com a alta do petróleo, sinais de novos estímulos na China e dados de arrecadação federal acima do esperado.