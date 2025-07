Carrefour anota prejuízo líquido no 1º semestre de 2025, mas supera previsão de vendas

Em vendas, o grupo teve ganho anual de 3,7%, a 46,56 bilhões de euros, superando consenso da FactSet, de 41,89 bilhões de euros. No balanço, o Carrefour cita melhora nas dinâmicas de vendas na França, aceleração na Espanha e crescimento sustentado no Brasil.

O Carrefour teve prejuízo líquido de 401 milhões de euros no primeiro semestre de 2025, revertendo lucro de 25 milhões de euros registrado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 24. Em termos ajustados, o grupo varejista francês teve lucro líquido de 210 milhões de euros, uma queda anual de 33%. Por ação, o lucro o ajustado foi de 0,32 euros.

No Brasil, o Carrefour citou a performance do Atacadão e a revisão estratégica que levou a aquisição de ativos remanescentes da filial brasileira como parte do sucesso de performance.

O grupo também anunciou a venda do Carrefour Itália para o NewPrinces Group, em uma transação que poderá ser encerrada até o fim do ano fiscal de 2025. O impacto da transação é calculado em 240 milhões de euros.