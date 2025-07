Bolsas da Europa fecham mistas, com negociações tarifárias e BCE; Londres renova recorde

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 24 em mais uma sessão que acompanhou as negociações da União Europeia com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por tarifas. Além disso, houve a esperada manutenção de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), que foi seguida de declarações vistas como mais restritivas à política monetária. Fora da zona do euro, o FTSE 100 renovou seu recorde histórico de fechamento em Londres, enquanto a temporada de balanços prossegue.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, voltou a dizer que o foco do bloco é alcançar uma solução negociada com os EUA e que estão em andamento "discussões políticas intensas", mas ressaltou que "todos os instrumentos continuam 'na mesa' até que tenhamos resultado satisfatório em negociações". O The Wall Street Journal menciona que os países membros aprovaram um plano de tarifar 93 bilhões de euros em bens americanos caso as conversas comerciais entre as duas partes fracassem.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta que UE está sob forte pressão para firmar novos acordos com o país antes do prazo de 1º de agosto. Segundo ele, a UE está ansiosa para evitar tarifas mais pesadas. Ele disse que Trump alertou os europeus de que, sem um entendimento, a alíquota para o bloco "será 30%". "A UE realmente quer fazer um acordo", apontou.

A Capital Economics deixou de prever corte de juros do BCE em setembro. Agora, a consultoria projeta manutenção por tempo indeterminado. Segundo a instituição, a revisão reflete a mudança no tom da presidente do BCE, Christine Lagarde, que adotou uma postura mais "hawkish". Lagarde se mostrou mais confiante em relação ao crescimento econômico da zona do euro e evitou opinar sobre impactos de negociações comerciais, de acordo com a Capital.

O PMI composto da zona do euro subiu para 51 em junho, vindo acima do previsto e tocando o maior nível em 11 meses, segundo levantamento preliminar. No Reino Unido, por outro lado, o mesmo indicador sofreu uma inesperada queda neste mês.