Arrecadação em junho soma R$ 234,594 bilhões, com alta interanual de 6,62%, revela Receita

Além disso, a Receita destacou o crescimento da arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), em razão do aumento das alíquotas instituído pelos decretos presidenciais deste ano.

O Fisco destacou que o resultado de junho de 2025, comparado com o mesmo período do ano passado, foi influenciado pelo comportamento dos indicadores macroeconômicos que afetam a arrecadação e pela postergação no pagamento de tributos por contribuintes do Rio Grande do Sul, em decorrência das enchentes que afetaram "significativamente" a base arrecadatória de 2024.

Em relação ao acumulado do ano, a Receita destacou o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos que afetam a arrecadação, além das receitas do IRRF-Capital, no primeiro trimestre de 2024, em decorrência da lei sobre a tributação de fundos de investimentos.

O Fisco também citou uma melhora no desempenho da arrecadação do PIS/Cofins em razão, entre outros aspectos, do crescimento da arrecadação com esse tributo nas importações e do desempenho das entidades financeiras. Houve ainda crescimento da arrecadação do Imposto de Importação e do IPI vinculado à Importação, em razão do crescimento das taxas de câmbio e do aumento das alíquotas médias desses tributos.

Por fim, o resultado do primeiro semestre de 2025 teve influência da elevação da arrecadação da contribuição previdenciária em razão do desempenho das empresas do Simples Nacional e da redução da desoneração da folha.