Weg reporta lucro líquido de R$ 1,59 bilhão no 2º trimestre, alta de 10,4% na comparação anual

A Weg reportou um lucro líquido de R$ 1,59 bilhão no segundo trimestre de 2025, valor que representa aumento de 10,4 % ante o apurado em igual período de 2024. Em relação ao primeiro trimestre do ano, a alta foi menor, de 3,0%.

A receita operacional líquida (ROL) no segundo trimestre totalizou R$ 10,2 bilhões, que equivale a uma alta de 10,1% ante o registrado em período equivalente do ano passado. Na comparação com o desempenho entre janeiro e março desde ano, a variação foi positiva em 1,3%.

Segundo a administração da companhia, o resultado se deve à manutenção do "sólido desempenho dos negócios de ciclo longo voltados à infraestrutura elétrica de transmissão e distribuição (T&D), que compensaram a ausência de projetos em geração eólica neste ano".