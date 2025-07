Navarro sobre suposto acordo de tarifas com UE: vamos ver o que acontece

"Vamos ver o que acontece", disse. "Eu adoraria ver uma isenção do Imposto sobre Valor Agregado da UE", acrescentou, ao ressaltar que o acordo com os europeus deve permitir a venda de mais produtos agrícolas e automóveis americanos.

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, defendeu "cautela" com as notícias de um possível acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia (UE), em entrevista para a Bloomberg TV , nesta quarta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Navarro afirmou que o acordo dos Estados Unidos com o Japão deve estimular outras negociações comerciais e que ajudará a proteger as "fragilidades da cadeia de suprimentos". Segundo ele, os EUA estão focados no fornecimentos de terras raras fora da China.