Mutirão de empregos em Fortaleza oferece mais de 100 vagas nesta quarta-feira

Fachada da unidade Centro do IDT/Sine, em Fortaleza, onde será realizado o mutirão de empregos nesta quarta-feira / Crédito: Samuel Setubal/ Especial para O Povo

Mais de 100 vagas serão ofertadas nesta quarta-feira, 24, em um mutirão realizado pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), em parceria com a empresa Hapvida. A ação ocorre a partir das 9 horas, na unidade do IDT/Sine do Centro de Fortaleza, localizada na Rua Assunção, nº 699. As oportunidades são destinadas a trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. Entre os cargos disponíveis, estão: auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, maqueiro hospitalar, operador de telemarketing (ativo e receptivo), técnico de enfermagem, técnico de manutenção elétrica e operador de call center.