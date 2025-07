Japão: Akazawa diz que acordo com EUA não inclui mudanças nas tarifas de aço e alumínio

Akazawa afirmou que o Japão negociou uma redução nas tarifas destinadas aos automóveis para 15%, em vez de 25%, como indicado inicialmente pelo governo dos Estados Unidos. O negociador ainda reforçou que "tomará as medidas necessárias para proteger as empresas japonesas afetadas pelas tarifas". Fonte: Dow Jones Newswires*.

O principal negociador tarifário do Japão, Ryosei Akazawa, disse que não há mudanças nas tarifas americanas impostas sobre o aço e alumínio, atualmente em 50%. A declaração foi dada nesta quarta-feira, 23, após o anúncio do acordo comercial entre os Estados Unidos e Japão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.