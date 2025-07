Influências altistas do IPC-S são espalhadas, mas nada que indique descontrole, diz coordenador

A alta no preço de alimentos, serviços e administrados, como energia elétrica e jogo lotérico, contribuem para o avanço do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), sendo um movimento espalhado de pressão altista. A avaliação é do economista e coordenador do índice, André Braz.

"Quando vemos essas influências positivas muito concentradas em um grupo só, como em alimentos, sabemos que é um efeito passageiro. No entanto, essa alta está bem disseminada", diz.