Comitiva do Senado inicia viagem no fim de semana para debater tarifas dos EUA

Uma comitiva de oito senadores iniciará na tarde de sexta-feira, 25, um viagem a Washington para debater com empresários e parlamentares as tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o líder do grupo, Nelsinho Trad (PSD-MS), o foco será abrir diálogo com empresários americanos que fazem comércio com o Brasil e com parlamentares americanos. A agenda será fechada nos próximos dias.

Nesta quarta-feira, 23, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), reafirmou que o objetivo da comitiva é "dialogar". Segundo o senador, o grupo não quer briga e espera ter sucesso nas conversas.

"Espero que a gente tenha sucesso, porque não nos interessa ter uma briga numa amizade e num comércio de 206 anos", declarou Wagner em publicação no X.

O senador diz que a comitiva vai com a expectativa de "ter sucesso na negociação", mas sem abrir mão da soberania do Brasil. O petista ainda cita a carta do País enviada aos Estados Unidos com propostas de acordos entre os dois países.