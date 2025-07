Bessent: Japão conseguiu 15% por conta de mecanismo financeiro 'inovador'; UE ainda não inovou

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o acordo com o Japão e a redução de tarifas recíprocas foram possíveis somente após os japoneses oferecerem um "mecanismo inovador de financiamento". Em entrevista à Bloomberg TV , Bessent disse que o novo sistema consistirá na provisão de ativos e fundos, formando um novo capital que será redirecionado para "indústrias específicas" com o objetivo de eliminar riscos nas cadeias de oferta.

Contudo, Bessent afirmou que as negociações com contrapartes europeias estão avançando e alegou que as ameaças de retaliação são apenas táticas de negociação. Outra diferença apontada por ele quanto à velocidade para chegar a um acordo é a dificuldade de se obter consenso no bloco que representa 27 países.