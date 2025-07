Steel Dynamics tem lucro e receita abaixo das expectativas

A Steel Dynamics divulgou nesta segunda-feira, 21, que obteve lucro de US$ 298,7 milhões, ou US$ 2,01 por ação, no trimestre que se encerrou em 30 de junho. O número ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 2,24 por ação. Há um ano, a companhia reportava lucro de US$ 428 milhões, ou US$ 2,72 por ação.

A receita caiu 1% na comparação anual, para US$ 4,57 bilhões, enquanto o valor esperado por analistas da FactSet era de US$ 4,72 bilhões.