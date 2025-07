Reeves reitera que regras fiscais não são negociáveis e que pretende atingi-las dentro do prazo

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, ressaltou que espera atingir as metas de estabilidade econômica e de regras fiscais antes do prazo previsto de cinco anos, mas que seu foco está sobre conquistar os objetivos "de maneira sustentável". "Não quero fazer isso rapidamente e entrar em uma situação na qual não poderemos fazer projetos de infraestrutura por conta das regras fiscais", destacou, ao responder perguntas em audiência na Câmara dos Lordes nesta terça-feira, 22.

Reeves frisou que as regras fiscais britânicas não são negociáveis e são necessárias para garantir a confiança dos investidores de títulos no Reino Unido. A permanência da ministra das Finanças foi vista como ameaçada no início deste mês, o que deflagrou uma reação negativa dos rendimentos dos Gilts britânicos, após o governo do primeiro-ministro Keir Starmer ceder a pressões expansionistas do partido Trabalhista.