Ibovespa perde força aos 134 mil pontos e interrompe leve retomada

O Ibovespa voltou a testar a linha dos 135 mil pontos na máxima do dia, mas não conseguiu sustentá-la no fechamento, pouco abaixo da estabilidade (-0,10%), aos 134.035,72 pontos, apesar da boa contribuição, assim como nesta segunda, 21, de Vale (ON +2,59%), e nesta terça, 22, de forma mais firme também por Petrobras (ON +1,04%, PN +0,97%). Da mínima (133.986,03) à máxima (135.300,29 pontos), o índice da B3 oscilou pouco mais de 1,3 mil pontos, com giro reduzido a R$ 18,2 bilhões na sessão. Na semana, avança 0,49%, mas ainda cede 3,47% no mês - no ano, sobe 11,43%. O contraponto à ajuda do segmento de commodities foi o setor financeiro, com os grandes bancos no negativo, exceto Banco do Brasil (ON +0,15%), em leve alta após ter fechado ontem na mínima do dia, e Santander (Unit +0,61%, na máxima do dia no fechamento).

Na ponta ganhadora do Ibovespa, além de Vale, destaque também para outros nomes do setor metálico, como CSN (+7,13%, na máxima do dia no fechamento) e Usiminas (+5,99%) - ainda refletindo, como na sessão de segunda-feira, a expectativa positiva em torno do grande projeto de energia hidrelétrica a ser construído no oeste da China, anunciado pelo governo chinês no fim de semana. Auren (+4,09%), Braskem (+3,68%) e BRF (+3,55%) completaram a lista de maiores altas da sessão. No campo oposto do Ibovespa, vieram hoje, pela ordem, Vivara (-3,54%), CPFL (-2,85%), Natura (-2,77%), Direcional (-2,61%) e Cyrela (-2,35%), ações de setores em sua maioria associados ao ciclo doméstico, como os de consumo e construção - que, ontem, já haviam freado o Ibovespa, em oposição ao de materiais básicos, que seguiu em alta nesta terça-feira (IMAT +1,59%), comparado, hoje, a uma perda 0,30% para o índice de consumo (ICON). Com o foco do mercado ainda concentrado na disputa comercial deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o diretor de análise na ZERO Markets Brasil, Marcos Praça, observa que "as respostas do Brasil têm sido por meios legais" e que um "meio termo" tende a pautar a negociação por canais "oficiais", no momento em que vier a ocorrer. Ele aponta que muito do que se passou, até o momento, foi pautado pelo uso de rede social por Trump, o que eleva o grau de ruído. Mas o governo brasileiro em geral - como nas declarações recentes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad - tem optado por reduzir o grau de ebulição, ao não rebater comentários e evitar a conversa sobre retaliações aos EUA. "Ainda há um dilema, de não se saber bem para onde as coisas caminham com relação às tarifas. O noticiário doméstico sai um pouco de cena, com o recesso do Congresso, mas ainda há preocupações por esse lado também", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus, destacando o caráter "politizado" da disputa comercial lançada pelo governo americano, o que dificulta o processo negociador. "Cautela favorece realização de lucros também em Nova York", acrescenta Spiess. Por lá, os principais índices de ações fecharam hoje com variações entre -0,39% (Nasdaq) e +0,40% (Dow Jones) - e com o amplo, S&P 500, em novo recorde de encerramento decorrente do leve ganho de 0,06% nesta terça-feira.