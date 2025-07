Compass fecha compra do concorrente Vermaat, por 1,5 bilhão de euros, e eleva guidance

O CEO da Compass, Dominic Blakemore, disse que a aquisição estratégica representa uma "mudança radical em nossos principais mercados, criando uma plataforma sólida para expansão por toda a Europa", enquanto o homólogo do Vermaat acrescentou que as duas empresas são "altamente complementares". "Juntos, sujeitos à aprovação regulatória, seremos capazes de oferecer aos clientes uma proposta ainda mais atraente em um mercado em crescimento altamente atrativo", acrescentou.

A Compass, conglomerado britânico do setor de catering, anunciou nesta terça-feira, 22, que fechou um acordo para comprar o concorrente holandês Vermaat Groep, por cerca de 1,5 bilhão de euros. Em comunicado, a Compass diz que a aquisição traz "uma oportunidade única" para que a empresa siga "crescendo de forma sustentável na Europa".

A Compass afirma esperar agora que o lucro operacional subjacente em moeda constante cresça em torno de 11% no ano fiscal até 30 de setembro, impulsionado por avanço orgânico da receita de mais de 8%, bem como pela progressão contínua da margem. Em maio, a empresa havia dito que esperava aumento do lucro operacional subjacente pouco abaixo de 10% para o ano fiscal de 2025, com alta orgânica da receita de mais de 7,5% e melhora da margem.

*Com informações da Dow Jones Newswires