Coca-cola supera em lucro, mas decepciona em receita no 2º trimestre

A Coca-Cola teve lucro líquido de US$ 3,8 bilhões no segundo trimestre de 2025, aumento de 58% em relação a igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 22. Com ajustes, a gigante americana do setor de bebidas registrou lucro por ação de US$ 0,87 entre abril e junho, resultado que ficou levemente acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,83.

A receita líquida da Coca-Cola teve alta anual de 1% no trimestre, a US$ 12,54 bilhões, aquém do consenso da FactSet, de US$ 12,57 bilhões.