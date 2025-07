Taxas de juros rondam estabilidade, com viés de baixa, após abertura volátil

Os juros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 21, acompanhando o movimento do dólar, que passou a cair. O viés é de baixa também nos juros em meio a declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que o Brasil seguirá tentando negociar um acordo comercial com os EUA. "Temos plano de contingência para qualquer decisão, mas jamais sairemos das negociações", frisou Haddad em entrevista à Rádio CBN.

As taxas renovaram máximas e adotaram viés de alta com a moeda americana em meio a receios de nova ofensiva do presidente dos EUA, Donald Trump. A queda dos rendimentos dos Treasuries ajuda no movimento. Além disso, o Boletim Focus trouxe desaceleração das expectativas de inflação e a mediana para IPCA de 2026 está agora abaixo do teto da meta.