FMI: Gita Gopinath deixará cargo de 1ª vice-diretora-gerente no final de agosto

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta segunda, 21, que Gita Gopinath deixará o cargo de primeira vice-diretora-Gerente no final de agosto para retornar à Universidade Harvard. Lá, será a primeira a ocupar uma nova cátedra de Economia batizada Gregory e Ania Coffey.

Em comunicado, a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, elogiou a economista, que chegou ao Fundo em 2019 como economista-chefe e foi promovida à vice-direção em 2022, e destacou sua atuação durante crises como a pandemia da Covid-19, guerras e mudanças no comércio global. Ela foi a primeira mulher a ocupar o posto de economista-chefe do Fundo.