EUA: Natal mais caro e com menos produtos decorrerá de tarifas de Trump

Mas as políticas comerciais incertas do presidente americano Donald Trump complicaram esses planos para o fim de ano. A Balsam Hill, que vende pela internet árvores artificiais e outras decorações, espera publicar catálogos de fim de ano menores e mais finos, porque os produtos apresentados mudam constantemente com as taxas tarifárias que o presidente define, adia e revisa.

Com o verão em pleno andamento nos Estados Unidos, os executivos do varejo estão suando frio por uma questão diferente. Faltam menos de 22 semanas para o Natal, época em que as empresas que fabricam e vendem bens de consumo geralmente definem seus pedidos e preços para as festas de fim de ano.

A falta de clareza tem sido especialmente prejudicial para a indústria de brinquedos dos EUA, que traz quase 80% de seus produtos da China. Os fabricantes de brinquedos geralmente aumentam a produção em abril, um processo que foi adiado até o final de maio deste ano depois que o presidente impôs uma tarifa de 145% sobre os produtos chineses, de acordo com Greg Ahearn, presidente e CEO da Toy Association, um grupo comercial do setor.

Quais são as consequências para os consumidores? As lojas podem não ter os itens específicos que os clientes desejam em novembro e dezembro. Alguns fornecedores e compradores varejistas reduziram suas linhas de produtos para as festas de fim de ano, em vez de arriscar uma conta tributária pesada ou importações caras que não serão vendidas. As empresas ainda estão definindo os preços, mas afirmam que os consumidores podem esperar que muitos itens fiquem mais caros, embora o aumento dependa, em parte, da entrada em vigor da última rodada de tarifas "recíprocas" de Trump no mês que vem.

Meses de confusão sobre quais produtos de países estrangeiros podem ficar mais caros para importar deixaram uma dúvida sobre a temporada de compras natalinas. Os varejistas dos EUA geralmente começam a planejar as festas de fim de ano em janeiro e, normalmente, finalizam a maior parte de seus pedidos até o final de junho. As tarifas oscilantes já foram levadas em consideração em seus cálculos.

O atraso no início das atividades fabris na China significa que os brinquedos para as festas de fim de ano só agora estão chegando aos armazéns dos EUA, disseram especialistas do setor. Uma grande incógnita é se as tarifas impedirão as lojas de reabastecer os estoques de brinquedos de grande sucesso que surgirem em setembro, disse James Zahn, editor-chefe da publicação especializada Toy Book .

A tarifa dos EUA pode ter caído significativamente em relação à alta do início do ano - uma trégua na guerra comercial entre os EUA e a China está prevista para expirar em 12 de agosto -, mas continua a moldar o próximo período de festas. A atividade de fabricação está bem abaixo do nível do ano passado para as pequenas e médias empresas de brinquedos dos EUA, disse Ahearn.

Aumentar seus próprios preços tanto assim poderia afastar os clientes, disse Smith, então ele explorou maneiras de "manter uma margem razoável sem aumentar os preços além do que os consumidores aceitariam". Ele encomendou um conjunto de construção Crazy Forts de custo mais baixo para ter o brinquedo em estoque e deixou de fora a edição infantil do jogo de cartas Anomia, porque achava que os clientes não pagariam o que ele teria de cobrar.

No mundo do varejo, o planejamento para o Natal em julho geralmente envolve traçar estratégias sazonais de marketing e promoção. Dean Smith, coproprietário das lojas independentes de brinquedos JaZams, em Princeton, Nova Jersey, e Lahaska, Pensilvânia, disse que recentemente passou uma hora e meia analisando cenários de preços com um distribuidor canadense porque o custo de atacado de alguns produtos aumentou 20%.

Enquanto isso, os fornecedores de brinquedos fabricados na China e em outros lugares bombardearam Key com avisos de aumento de preços. Por exemplo, a Schylling, que fabrica, por exemplo, versões modernas de brinquedos nostálgicos como My Little Pony, aumentou os preços dos pedidos em 20%, de acordo com Key.

Hilary Key, proprietária da The Toy Chest, em Nashville, Indiana, disse que tenta adquirir novos jogos e brinquedos no início do ano para ver quais deve estocar para as férias do meio de ano. Este ano, ela abandonou seus testes de produtos por medo de que quaisquer pedidos atrasados incorressem em altos impostos de importação.

"Minha preocupação não é ficar sem nada, porque posso trazer mais livros. Posso trazer mais presentes ou apenas coisas fabricadas em outros lugares", disse ela. "Mas isso não significa que terei o melhor estoque para cada idade de desenvolvimento, para cada necessidade especial."

Estratégia dos varejistas

O setor varejista pode ter de continuar adotando uma abordagem de "tapar buraco" para lidar com os mais recentes ultimatos tarifários e suspensões temporárias da Casa Branca. Na semana passada, o presidente reajustou novamente as taxas sobre as importações do Brasil, da União Europeia, do México e de outros importantes parceiros comerciais, mas disse que elas não entrariam em vigor até 1º de agosto.

A breve pausa deve prolongar o prazo que os importadores têm para trazer mercadorias sazonais com a tarifa básica atual de 10%. O Porto de Los Angeles teve o mês de junho mais movimentado em seus 117 anos de história, depois que as empresas correram para garantir as remessas para as festas de fim de ano, e as importações de julho parecem fortes até agora, de acordo com Gene Seroka, diretor executivo do porto.

"Na minha opinião, estamos vendo um pico da temporada agora para trazer mercadorias antes de tarifas potencialmente mais altas no final deste verão", disse Seroka na segunda-feira, 14.

O ritmo das atividades portuárias este ano reflete um "efeito de oscilação tarifária" - as importações diminuem quando as tarifas entram em vigor e se recuperam quando são suspensas, disse ele. "Para nós, consumidores, é provável que haja níveis mais baixos de estoque, menos opções e preços mais altos à medida que nos aproximamos das festas de fim de ano."

Smith, que é coproprietário das duas lojas JaZams com sua sócia, Joanne Farrugia, disse que eles começaram a fazer pedidos para as festas de fim de ano dois meses antes do habitual para certos itens que consideram "essenciais para nós a preços específicos". Eles dobraram o espaço do armazém de estocagem. Mas alguns compradores estão tentando se antecipar aos preços mais altos, assim como as empresas, disse.

Ele percebeu que os clientes estão comprando itens que provavelmente serão populares durante as festas de fim de ano, como brinquedos de pelúcia Jellycat e grandes unicórnios e cães de pelúcia. Qualquer venda é bem-vinda, mas Smith e Farrugia estão cautelosos em ter de reabastecer a um custo mais alto.

"Estamos apenas tentando ser o mais amigáveis possível com o consumidor e ainda ter um portfólio ou perfil de produtos que atenda às necessidades de todos os nossos diversos clientes, o que está se tornando cada vez mais desafiador a cada dia", disse Smith.

Harman, da Balsam Brands, disse que teve de se resignar a não ter uma seleção tão robusta de enfeites e árvores de Natal para vender como nos anos anteriores. Em breve, será tarde demais para importar adições significativas à sua linha de produtos.

"Nosso objetivo como empresa é criar alegria juntos, e faremos o nosso melhor para isso este ano", disse Harman. "Simplesmente não teremos muitos dos itens que os consumidores desejam este ano, e essa não é uma posição em que queremos estar."