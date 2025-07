Com alívio no exterior, maior parte das taxas futuras cede nesta segunda

Em um dia de agenda esvaziada aqui e no exterior e melhora generalizada no comportamento dos ativos locais, a curva a termo operou em queda na segunda parte do pregão, movimento que, para agentes de mercado, não teve gatilho específico. Investidores continuam atentos a ruídos políticos e ao desenrolar do impasse com os EUA sobre a tarifa de 50% imposta ao Brasil, mas sem maiores novidades sobre os dois temas, as taxas seguiram o alívio nos rendimentos dos Treasuries.

Terminado o pregão desta segunda, 21, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de janeiro de 2026 passou de 14,956% no ajuste anterior para 14,960%. O DI de janeiro de 2027 oscilou de 14,378% no ajuste de sexta para 14,320%. O DI de janeiro de 2028 cedeu para 13,660%, vindo de 13,732% no ajuste antecedente, e o contrato do primeiro mês de 2029 diminuiu de 13,639% no ajuste para 13,590%.