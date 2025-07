Brasil já tem 590 corretores habilitados para atuar no mercado imobiliário dos EUA

Cerca de 100 corretores de imóveis participaram, em Fortaleza, de um treinamento gratuito promovido pelo Creci Ceará, com foco no mercado imobiliário internacional. A capacitação faz parte do programa de formação do Sistema Cofeci-Creci, e integra um movimento nacional de qualificação profissional voltado para o crescimento das transações com clientes fora do Brasil.



De acordo com Lúcia Vanderlei, coordenadora de treinamentos internacionais do Sistema Cofeci-Creci, 590 corretores brasileiros já concluíram, somente em 2024, a formação específica em negócios internacionais (chamada CPS). Com o aumento da demanda, os conselhos regionais vêm criando núcleos voltados exclusivamente para este segmento.