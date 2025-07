Bolsas da Europa operam em baixa contida, após balanços mistos e à espera de acordo EUA-UE

São Paulo, 21/07/2025 - As bolsas europeias operam em baixa majoritariamente contida na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores avaliam balanços corporativos mistos e aguardam um possível acordo comercial entre EUA e União Europeia.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, em 547,07 pontos.

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse ontem estar confiante de que Washington conseguirá firmar um pacto comercial com a UE, mas ressaltou que 1º de agosto é o prazo final para as chamadas tarifas "recíprocas" entrarem em vigor.

Da temporada de balanços, destaque positivo para a Ryanair, que saltava 6% em Dublin no horário acima, após a companhia aérea de baixo custo mais do que dobrar seu lucro no trimestre até junho.

Em Lisboa, a Galp subia 2,3% após a petrolífera portuguesa não apenas superar expectativas de lucro, mas revelar também que recebeu propostas de parceria em sua descoberta de Mopane, na Namíbia.