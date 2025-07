Bolsas da Ásia fecham em alta, após PBoC manter juros e de olho no Japão e em tarifas

São Paulo, 21/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, após o banco central chinês (PBoC) deixar suas principais taxas de juros inalteradas e enquanto investidores avaliam o quadro político no Japão, diante da derrota do governo na eleição legislativa do fim de semana, e as discussões tarifárias dos EUA com parceiros comerciais.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,72%, a 3.559,79 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,05%, a 2.176,28 pontos, depois de o PBoC manter suas taxas de juros de referência (LPRs, pela sigla em inglês) nos níveis atuais pelo segundo mês seguido, com a de 1 ano permanecendo em 3% e a de 5 anos, em 3,5%. O último ajuste ocorreu em maio, quando ambas foram reduzidas em 10 pontos-base.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 0,68% em Hong Kong, a 24.994,14 pontos, e o sul-coreano Kospi registrou ganho de 0,71% em Seul, a 3.210,81 pontos.

Em Tóquio, não houve negócios hoje devido a um feriado no Japão. Ontem (20), a coalizão governista do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, não conseguiu garantir maioria absoluta na câmara alta do Parlamento após eleição legislativa, revés que ameaça atrapalhar as delicadas negociações comerciais em curso com os EUA. Apesar da derrota, Ishiba afirmou que não pretende deixar o cargo de premiê, em uma decisão que ajudou a impulsionar o iene.

O Japão está sujeito a ser penalizado com tarifas "recíprocas" de 25% pelo governo Trump se não firmar um pacto comercial com Washington até 1º de agosto. Em entrevista à CBS, porém, o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que "nada impede que os países" sigam negociando após aquela data.