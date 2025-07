Eleições no Japão complicam negociações comerciais com os EUA

Na votação deste domingo, o Partido Liberal Democrata de Ishiba e seu parceiro de coalizão Komeito precisavam ganhar pelo menos 50 assentos para manter maioria na Câmara Alta. Com a maioria dos votos contabilizados, ambos os partidos caminham para conquistar apenas entre 46 e 49 assentos, de acordo com projeção da emissora pública NHK. Os eleitores japoneses estão muito mais focados na inflação e na imigração do que na política tarifária dos EUA.

A coalizão governante do Japão sofreu derrota significativa em eleição parlamentar neste domingo, 20, revés que ameaça atrapalhar as delicadas negociações comerciais com os EUA. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba apostava que sua postura firme com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajudaria a consolidar o apoio da população, mas em vez disso ele deve perder a maioria na eleição para a Câmara Alta do parlamento japonês, após ter perdido a maioria na Câmara Baixa nas eleições de outubro de 2024.

Ishiba agora pode enfrentar pedidos para renunciar, embora tenha insistido neste domingo que permanecerá no cargo, pois as negociações com os EUA estão em momento crítico. "Estamos atualmente envolvidos em negociações tarifárias realmente no limite com os EUA", disse Ishiba neste domingo. "Eu mesmo me encontrei pessoalmente com o presidente Trump duas vezes e falei com ele inúmeras vezes por telefone. Isso é algo que não devemos desperdiçar." Fonte: Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.