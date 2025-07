Lide: Roberto Giannetti pede redução da tensão política nas discussões sobre o tarifaço

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais cedo, as medidas restritivas impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram decretadas no bojo de um novo inquérito instaurado há exatamente um semana, na esteira do "tarifaço" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a economia brasileira.

A Petição 14129 foi protocolada no STF na última sexta-feira, 11 de julho, exatos dois dias após Trump anunciar a aplicação de uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos por considerar que Bolsonaro é alvo de perseguição do STF.

Em carta enviado a Bolsonaro nesta quinta-feira, 17, Trump criticou o Judiciário brasileiro. O presidente americano já havia classificado o julgamento do ex-presidente como "caça às bruxas", que deveria ser cessado imediatamente.

Contudo, Giannetti criticou o uso político da questão tarifária e alertou que essa condução tende a agravar ainda mais o cenário. "Envolver a questão política nessa discussão foi um grande erro", afirmou. Segundo ele, a politização do debate enfraquece o diálogo bilateral e pode comprometer interesses estratégicos de ambos os países.